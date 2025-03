A gyerekeknek kedvez a SPAR, de a szülők pénztárcája is örülni fog

Tudtad? 18 éves koráig a gyermeked 30 ezer étkezésen vesz részt. Ez bizony igencsak tiszteletre méltó szám. Abba azonban belegondolni is rémisztő, hogy a gyerkőcök bizony alkalmanként határozottan válogatósak tudnak lenni, így ezt a 30 ezer étkezés nem kevés logisztikát, kreativitást és fejtörést igényel az anyukáktól és az apukáktól. És persze akkor még csak egyetlen gyermekről beszéltünk. Ahol testvérek is vannak, ott a helyzet is fokozódik. Ebben segít most a SPAR és INTERSPAR áruházak saját húsüzeméből származó Regnum Kölyök termékcsalád. Az csak bónusz, hogy a Regnum Kölyök karajt, virslit, cheddar sajtos virslit és májast 2025. március 20–26. között egységesen 25% kedvezménnyel lehet hazavinni!

Kifejezetten a gyerekek ízléséhez, igényeihez igazodik a Regnum Kölyök termékcsalád Fotó: SPAR

Márciustól kaphatók a Regnum Kölyök termékek

Ez év márciusában kifejezetten a gyerekeknek szánt termékek jelentek meg az üzletekben, a Regnum termékfejlesztőinek jóvoltából. A vállalat tapasztalatai szerint egyre növekszik a kereslet az egészségtudatosabb termékek iránt, ezért olyan választék kialakítása volt a cél, amelyet a szülők teljes bizalommal kínálhatnak gyermekeiknek – írja a Mindmegette oldala.

Az új Regnum Kölyök termékek magas hústartalommal rendelkeznek, nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, ezen felül glutén-, laktóz- és szójamentesek.

Regnum-finomságok egész napra

A SPAR termékfejlesztői is tudják, hogy néha milyen nehéz feladatot jelent a gyermekek ízlésének megfelelő reggelit, uzsonnát és egyéb étkezéseket megoldani, ezért minden tapasztalatukat összegyűjtve öt terméket alkottak meg, kifejezetten a legkisebbek ízlésére hangolva. Márciustól színes, vidám csomagolásban található meg az üzletekben a gyerekek körében kiemelten népszerű sima és cheddar sajtos sertésvirsli 130 grammos csomagolásban. Emellett 100 grammos szeletelt sertéspárizsi, hasonló kiszerelésű csemegekaraj, valamint egy 120 grammos sertésmájas is megjelent a csemegepultokban.