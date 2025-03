Mérget szór? Fehér poros fantom rémisztgeti az embereket Budapesten

Nem tudom, hogy mi lehet ez a por, de biztos nem egészséges, ha bármelyik állat megeszi, arról meg nem is beszélve, ha véletlenül egy gyerek kapja a szájához. Nem értem, hogy ki és miért szór szét ilyeneket az utcán, de szerintem felháborító. Alapból is megvan mindenkinek a maga baja és még ezzel is bosszantanak minket