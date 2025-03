Gyászolnak a fradisták - fiatal sofőr gázolta halálra az FTC hűséges szurkolóját

Hosszú autósor kígyózott hétfőn (március 10.) Besnyő-Pusztaszabolcs térségében. A torlódást egy tragikus baleset okozta: információink szerint a Besnyő és Pusztaszabolcs közötti, 8 kilométeres úton egy fiatal sofőr, elgázolt egy kerékpáros férfit. A mentősök és a zsaruk azonnal a helyszínre értek: míg utóbbiak az utat teljes szélességében lezárták, addig a mentősök a súlyosan sérült biciklishez rohantak. Bár minden erejükkel harcoltak érte, a kerékpáros életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen elhunyt.

A Besnyő és Pusztaszabolcs közti 8 kilométeres úton gázolták halálra a kerékpárost. Józsefet tucatnyian búcsúztatják Fotó: Google Maps

A kerékpározást használta gyógyírként betegségére

Kiderült, a baleset áldozata ismert figurája volt a környéknek: az 52 éves, Iváncsán élő L. Józsefet szinte mindenki ismerte és kedvelte. József ugyanis egyik központi figurája volt a Fradi helyi szurkolói táborának, olyannyira, hogy egyetlen meccset sem hagyott ki, emellett úgy tudjuk, hogy korábban egy fradista sörözőt is üzemeltetett, amelyet annak idején a legendás Simon Tibor avatott fel. Azonban nem csak azért számított különlegesnek Józsi - avagy, ahogy mindenki becézte, Breki. A férfi mindenhova biciklivel ment. Barátai szerint a tekerés volt az élete, bármikor bringára pattant. Most barátok tucatja, köztük a Fradi Baráti Kör is szomorúan búcsúztatta.

Iváncsán élt, mégsem kezdődhetett Baráti Kör összejövetel vagy épp Fradi mérkőzés nélküle. A fenti mondatot az teszi igazán különlegessé, hogy mindehhez a kerékpárt választotta közlekedési eszközéül

– írta róla szívszorító bejegyzésükben a Fradi Baráti Köre. Mint mondták, még a közel száz kilométeres tekerés sem riasztotta el Józsit.

"Iváncsa és Budapest között kerékpárral 60 km a távolság. Oda-vissza ez 120 km. Ezt a 120 km-t számtalanszor letekerte, csakhogy a Baráti Körben vagy épp egy mérkőzésen lehessen. Ily módon nem is túlzó az az állítás, hogy életében százezer kilométert tekert a Fradiért és volt, hogy nem is csak Budapestig, Vácig is eltekert, mert épp a Fradi női kézilabdásait szerette volna ott élőben látni, nekik szurkolni" – sorolták. Mint elmondták, a férfinek nem csupán sport vagy hobbi volt a biciklizés: betegségére használta, mintegy gyógyírként: