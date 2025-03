A Kékfestő Fesztivál állandó támogatójaként és résztvevőjeként nemcsak a hagyomány megőrzéséhez, de a népszerűsítéséhez is hozzájárult. Amikor 2010-ben nyugdíjba vonult, végleg a kékfestés művészetének szentelte életét. 2017-ben, édesapja elvesztése után átvette a családi műhely vezetését és tovább folytatta a hagyományos kézműves kékfestést.

Sárdi János számára a kékfestés már-már szenvedély (Fotó: szabadfold)

Vegyész végzettségének köszönhetően a hagyományos indigós és indantrén festési technológiákban is innovációkat vezetett be. Kifejlesztett egy olyan eljárást, amely biztosítja, hogy az indigós festésű anyagok nem fakulnak, valamint lehetővé teszi különböző árnyalatok előállítását. Ezzel nemcsak a hagyományokat tartja életben, hanem modern, tartós és esztétikus anyagokat is készít.

Igyekszünk a többszáz éves technológia hagyományait megtartani. A kézműves munka végeredménye nagyon sok sikerélménnyel jár, így a fiataloknak is csak ajánlani tudom, legalább kipróbálásra

– jegyezte meg Sárdi János, akinek a számára mindez az értékteremtést és a hagyományok továbbadását jelenti.

Az alkotóvágy mindenkiben benne van, ez egy nagyon szép kiteljesülési formája

– hangsúlyozta a kékfestő népi iparművész lapunknak.