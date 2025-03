A 117 éves Maria néni segítségével felfedezték a hosszú élet titkát, naponta háromszor ette ugyanazt

A tudósok felfedezték a hosszú élet titkát. Mindezt a világ legidősebb emberének a segítségével, aki naponta háromszor ette ugyanazt az ételt. Maria Branyas Morera 117 évet és 168 napot élt, mielőtt tavaly augusztusban elhunyt. Az idős hölgyet 2023. januárjában a Guinness-rekordok könyve a világ legidősebb emberének nyilvánította.

Az Egyesült Államokban született spanyol nő a hosszú életét a szerencsének tulajdonította.

Szerencse és jó genetika

– mondta korábban Maria, és most úgy tűnik, hogy teljesen igaza volt. Halála előtt a tudósok elkezdték tanulmányozni a mikrobiomját és a DNS-ét. Most arról számoltak be, hogy megállapították, öröklött génjei lehetővé tették a sejtjei számára, hogy úgy viselkedjenek, mintha 17 évvel fiatalabbak lennének.

Maria meglehetősen egészséges életmódot követett, és a kutatók rámutattak, hogy ez segített neki kihasználni meglehetősen egyedi genetikai felépítését. A nő mediterrán diétát követett, ami magában foglalta, hogy minden nap háromször evett joghurtot. Emellett kerülte a dohányzást és az alkoholfogyasztást. A betegségek, amelyekkel az utolsó éveiben küzdött, nagyjából az ízületi fájdalmakra és a halláskárosodásra korlátozódtak - írja a LadBible.