Magyar Péter kötelezővé tenné, de mit szólnak a pedagógusok a genderlobbi-propagandakönyvekhez?

Magyar Péter és a Tisza Párt a Magyar Nemzet információi szerint kötelező olvasmánnyá tenné a Meseország mindenkié, valamint a Csipke Józsika című LMBTQ-propagandaköteteket. Ez utóbbi egyébként Magyar oktatásügyi miniszterjelöltjének, Bódis Krisztának szerzeménye. A lap kikérte a témában Nemzeti Pedagóguskar elnökének, Horváth Péternek a véleményét, aki kijelentette: bár ő nem ismeri a könyvet, nem tenné kötelezővé az alapján, amit olvasott róla.

Mindenki saját maga döntsön arról, hogy el akarja-e olvastatni a gyerekével, és hogy ez mennyiben szolgálja a gyermeke fejlődését

– fogalmazott a pedagógus.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke Fotó: Magyar Nemzet

Szigorították a gyülekezési törvényt: nem lesz Pride

Mint ismert, a kormány elkötelezte magát a gyermekek védelme mellett. Emiatt döntöttek a gyülekezési törvény szigorítását célzó törvényjavaslat előterjesztése mellett is, mely javaslatot a parlament el is fogadta. Ez a törvény a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Miként az előterjesztők fogalmaztak: a gyermekek védelme egyúttal szükségessé teszi, hogy a jogalkotó arról is határozzon, hogy tilalmazott annak a magatartása is, aki a gyülekezési hatóságot félrevezetve tiltott gyűlést tart meg, illetve ilyen gyűlésen – a rendőrségnek a gyűlés helyszínén megtett, a gyűlés tilalmazott jellegéről való kifejezett tájékoztatása ellenére – részt vesz.