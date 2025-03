„Egy halálos ítélet volt” – az orvosok fiatalnak hitték a rákhoz a nagybeteg férfit

Több vérrögöt is felfedeztek a szervezetemben, és a CT-vizsgálat sötét foltokat talált a jobb tüdőmben. Szinte minél több vizsgálat volt, annál lesújtóbb volt a diagnózisom. Kiderült, hogy nem is egyszerűen negyedik stádiumú tüdőrákos vagyok, hanem ROS1-pozitív tüdőrákom van, ami egy ritka és agresszív formája a ráknak, emellett gyógyíthatatlan. Az orvosok most már arról beszélnek, hogy a terápiáim célja nem a betegségem gyógyítása, hanem a könnyítése. Nincs már esélyem arra, hogy valaha felépüljek