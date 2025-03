A migránsokat kedveli, a rezsicsökkentést nem - ő a genderlobbista Bódis Kriszta, aki nem is Bódis

Bódis Kriszta jelöltsége már első körben nagy felháborodást keltett, ugyanis Magyar Péter rá akarta szabadítani őt a fővárosra. A teljes Soros-csomagot képviselő, baloldali politikához kapcsolódó aktivista jelöltségét akkor nem sikerült keresztül vinni, de a szerdai közgyűlésen Bódis Kriszta kinevezése a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére újra napirendre került. Csak időközben kiderült, hogy nem is Bódis Krisztának hívják, hanem Horváth Krisztinának. Az előző előterjesztésbe művésznéven - igen, jól olvassák - került be a jelölt.

Bódis Kriszta Magyar Péter embere Fotó: AFP

Így legutóbb egy nem létező személyt akartak a főváros pénzéről döntő közalapítvány élére ültetni. Ez botrányos, vérciki.

- fakadt ki a hírre Szentkirályi Alexandra.

De nem csak ez a álnév-trükk botrányos és vérciki, hanem az előzmények is. Kicsoda Bódis? Pontosabban Horváth...? Mutatjuk!

Bódis Magyar Péter embere

Magyar Péternek rendkívül fontos munkatársa lett az utóbbi időben a volt SZDSZ-es nő. Az LMBTQ mozgalom egyik fő hazai vezéregyénisége már tavaly Magyar mellett kampányolt, könyvet is írt már róla, és a Tisza Párt kongresszusán is felszólalt az ex-SZDSZ-es üdvöske. Most pénzosztó pozícióba tenné őt Magyar Péter a fővárosban, kaput nyitva Brüsszelnek és a Soros-szervezeteknek. Bódis Kriszta interjút adott a Magyar Narancsnak, amiben arról beszélt, hogy

el tudja magát képzelni miniszterként egy esetleges Tisza-kormányban.

Bódist Brüsszelből fizetik

A Bódis által vezetett Van Helyed Alapítványt több Soros-szervezet is támogatta, valamint a brüsszeli Közös értékeink program – fejlődésben keretéből 7 595 440 forintot kapott 2023-ban. Az Európai Bizottság 2021-ben indította el a Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programot, amely által civil szervezetek közvetlenül pályázhattak támogatásokra.

Bódis Kriszta genderlobbista

Bódis Kriszta nem csak a Csipkejózsika című "mese" szerzője, de a Magyarország mindenkié botránykönyv közreműködője is - ajánlót írt hozzá. Itt írtunk ezekről a "mesékről" bővebben. Az Autonómia Alapítvány úgynevezett Tolerancia díjjal tüntette ki háromszor, ez a díj az igazi keményvonalas LMBTQ-aktivistáknak jár. A Pride szervezésében is aktívan részt vett. A Budapest Pride kapcsán visszatérően. A 2006-os Pride Fesztiválon a vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Centrifuga LMBTQ tematikájú estjét. A 2013-as Pride-on pedig Bódis, mint a mozgalmat támogató költők, írók egyik hazai képviselőjeként olvasott fel saját, ilyen témájú verseiből az esemény során. Megválasztása esetén a budapestiek pénze forog kockán, ugyanis ha a genderpropagandista Soros-ügynök Bódis Krisztina a fővárosi szocialista közalapítvány élére kerül, akkor genderszervezeteknek oszthat pénzt.