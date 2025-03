Titkos világokba léphetünk be – mutatjuk a barlangok hónapja legizgalmasabbnak ígérkező programjait!

A barlangok hónapja hazánk ritka természeti kincseire hívja fel a figyelmet. Ebből az alkalomból az ország számos pontján bárki átélheti, milyenek voltak a sok ezer évvel ezelőtt élt őseink mindennapjai, mindezt egy kis túrázással egybekötve. Mutatjuk a legizgalmasabbnak ígérkező programokat!

Mutatjuk a barlangok hónapja legizgalmasabb programjait

Rengeteg barlang található Magyarországon

Magyarországon 4200 barlangot tartanak hivatalosan nyilván, melyek összhosszúsága a háromszáz kilométert is meghaladja. Közülük harminchárom olyan idegenforgalmi hasznosítású barlang található öt hazai nemzeti park területén, amik a nagyközönség előtt is nyitva állnak. Ezek kedvezményes és ingyenes túrákkal, az év más szakaszában nem látogatható barlangokkal is várják a látogatókat márciusban, a barlangok hónapja programsorozat keretében. A cél az, hogy minél többen ellátogassanak valamelyik hazai barlangba.

Íme a barlangok hónapja legizgalmasabbnak ígérkező programjai

Program Időpont Leírás További információk Szakvezetett túra a Szeleta-barlanghoz március 8. és 22. Márciusban két alkalommal indul szakvezetéses túra a Szinva tanösvényen keresztül a Szeleta-barlanghoz. Aki kíváncsi a kőkori vadászok titkaira, most megtudhatja, hogyan éltek. bnpi.hu Tematikus túra az Abaligeti-barlangban március 14. A különleges túrán mélyebben is megismerhetjük a barlangok kialakulásának földrajzi folyamatait és a karsztterületek működését. ddnp.hu Barangoljuk be a Szentgáli tiszafás titokzatos világát! március 15. Ezen a különleges geotúrán felfedezhetjük az országban egyedülálló Szentgáli tiszafás természetvédelmi területet. bfnp.hu Kis barlangász – Interaktív előadás és kőzetsimogató március 19. A legkisebbek is felfedezhetik a barlangok csodálatos világát! Az interaktív foglalkozás során megismerhetik a különböző barlangtípusokat, föld alatti képződményeket és az ott élő különleges állatokat. ddnp.hu Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlangban március 22. Kihívás, vad szépség, meglepő tények, őszinte találkozás önmagunkkal, túratársainkkal és a természettel – ezt ígéri a Csodabogyós-barlangba vezetett túra. bfnp.hu A denevérek titokzatos világa – Tárlatvezetés a Denevérmúzeumban március 22. Felfedezhető, milyen szerepet játszanak ezek a titokzatos éjszakai lények az ökoszisztémában, hogyan tájékozódnak a sötétben, és milyen tévhitek övezik őket. ddnp.hu Ősrégészeti barangolás a Kő-lyukban március 22. Különleges túra a Kő-lyukban, ahol bronzkori emlékek és barlangi medvekoponyák mesélnek a múlt titkairól. bnpi.hu Extrém overálos túra a Létrási-vizesbarlangban márcus 29. A Létrási-vizesbarlang fokozottan védett, de lezárt termeit most bárki megnézheti. bnpi.hu Fedezd fel a Szent István-barlang rejtett kincseit! szombatonként Márciusban minden szombat reggel különleges, hosszított barlangtúra indul a fokozottan védett Szent István-barlangban! bnpi.hu Forrás: aktivkalandor.hu

Ezekben a barlangokban vehetünk részt kedvezményes árú, vezetett túrákon márciusban