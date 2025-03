Egy nő 99 év késéssel vitt vissza egy könyvtári könyvet - Nem számított a horribilis késedelmi díjra

Valószínűleg az inflációt is beleszámolva 18 ezer dolláros bírságot kapnék, de elengedték. Azt mondták, hogy már nem bírságolnak, hogy ezzel is népszerűbbé tegyék a könyvtárhasználatot. Nemrég vezették be ezt az új szabályt, úgyhogy még jó is, hogy nem korábban találtam rá