Tragikus baleset Bács-Kiskun vármegyében: saját lányát vitte a halálba egy édesanya

Örökké rettenetes teherrel kell élnie egy idős asszonynak: saját lányát vitte a halálba. A Bács-Kiskun megyei Vaskúthoz amiatt riasztották a tűzoltókat és a mentőket, hogy egy autó árokba hajtott és fának csapódott. A kocsit egy 77 éves nő vezette, vele utazott 56 éves lánya is. Épp Gara felé tartottak, amikor a feltételezések szerint a sofőr rosszul lett, és elvesztette az uralmát a jármű felett. A kocsi olyannyira összeroncsolódott, hogy a benne ülőket ki kellett vágni. Sajnos azonban a fiatalabb nő életét már nem lehetett megmenteni. Az idősebb asszony is súlyos koponya- és végtagsérüléseket szenvedett, ő kórházba került – számolt be a tragikus kimenetelű esetről a Tények. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy a kocsi jobb oldala – ahol a fiatalabb nő ült – szinte az ülésig felgyűrődött a becsapódástól, így gyakorlatilag esélye sem volt az áldozatnak a túlélésre.