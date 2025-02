Valami furcsa tűnt fel a nőnek az egyik szelfijét látva, teljesen megváltoztatta az életét

Egy nő élete a feje tetejére állt, miután észrevette, hogy egy szelfin probléma volt a szemével.

Mi van, ha a nő sosem veszi észre a szelfin az elváltozást? Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Észrevett valamit a szelfin

Megan Troutwine a Times Square-en készített képén vette észre azt, hogy a jobb szeme meg van ereszkedve. Egy sor kognitív problémával is szembesült, és azon kattogott, hogy mi lehet a baja. Időpontot foglalt az orvosához, aki beutalta egy neurológushoz.

A vizsgálatokat követően az orvosok megállapították, hogy Megan agyában egy nagy daganat van - írja az Unilad.

Szerencsére a daganat jóindulatú volt, ám agresszív is, és az orvosok úgy tudták kezelni, hogy eltávolították, amit egy sebészeti beavatkozás és 23 kör sugárkezelés követett, ám az orvosok a kezelés után is egy növekedést vettek észre. Ráadásul a Moffitt Rákközpontban végzett kezelés során az orvosok egy sokkal veszélyesebb daganatot is találtak, egy úgynevezett gliómát, amely agykárosodáshoz vezethet. Megan szerint a legrosszabb az volt, hogy az ebből adódó kognitív problémákat komolyan megszenvedte. Megpróbáltatásairól így beszélt a nő:

A kognitív problémákkal, a memóriavesztéssel és az ehhez hasonló dolgokkal való foglalkozás volt talán a legnehezebb, mert tudom, hogy ennél okosabb vagyok, többre vagyok képes.

Dr. Sepideh Mokhtari neuro-onkológus felidézte, hogy amikor először találták meg a daganatot, akkor még nagyon kicsi volt. Az orvos így idézte fel az esetet:

Ahogy az évek során nyomon követtük, egy idő után azt láttuk, hogy megnőtt a mérete.

Bár a helyzet nem túl rózsás, Megan szerencsésnek tartja magát jelenlegi egészségi állapotát illetően.