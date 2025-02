Orbán Viktor: Nagyban és bátran kell gondolkodni

„Úton a frakcióülésre. Melós este lesz!” – írta a Facebookon közzétett bejegyzésében Orbán Viktor. Mint arról korábban beszámoltunk, a Fidesz e hét kedden és szerdán tartja meg a Balatonfüreden a szokásos kihelyezett frakcióülést, amelyre mindig sor kerül a parlamenti ülésszakok kezdete előtt.

A kormányfő a poszt mellett egy videót is megosztott, amelyben elmondta, hogy Lepsényből jelentkezett be a frakcióülésre vezető úton. Az esti beszédének témájával kapcsolatban közölte: „Van miről beszélni”, ugyanis a parlament őszi ülésszakának vége óta kifordult a sarkaiból a világ azzal, hogy Donald Trump hivatalba lépett.

"Az a szél, ami eddig szembe fújt, most hátulról fúj" - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte: az elmúlt 15 évben szembeszélben kellett a magyar gazdaságot rendbe tenni, a béreket megnövelni, az embereknek munkát adni, megvédeni és bevezetni a nyugdíjrendszerhez a 13. havi nyugdíjat. "Mindenben ellenünkre volt a nemzetközi közeg" - jelezte.

Hozzátette: ez most megváltozott, "hirtelen amiről eddig azt tudtuk, hogy rossz, arról most megmondták, hogy jó", és az új amerikai politika a lényegét illetően egybeesik a magyar politikával. Orbán Viktor hangsúlyozta: ez egy radikálisan új helyzet, el is tudták indítani a munkáshitelt, megemelték a minimálbért, és elindult egy 21 pontos gazdasági akcióterv, benne a kisvállalkozásokat támogató Demján Sándor Programmal.

Ezt követően felsorolta a kormány közelmúltban bejelentett gazdasági programjait, majd úgy fogalmazott:

„Nagyban és bátran kell gondolkodni! Az új programokról akarok elsősorban beszélni, és erről akarom meggyőzni a frakció tagjait.”