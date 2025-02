Megvettek kilóra 6200 újságírót

Elképesztő számú, 6200 újságírót és 707 médiumot pénzelt az USAID világszerte - írta meg a Magyar Nemzet. Egyre több részlet lát napvilágot a globalista-liberális hálózat működéséről, amely hazánkban is a migrációt, a genderügyet és a háború támogatását népszerűsítette. A szervezet vezetője 2023-ban meglepő helyen tartott megbeszélést a magyar kedvezményezettjeikkel.

„A külföldi segélyek Trump általi befagyasztása világszerte káoszba taszítja az újságírást” – ezzel a hatásvadász címmel számolt be a Soros-közeli Reporters Without Borders nevű szervezet az elmúlt hetek változásairól. Írásukban az USAID korábbi információira hivatkozva elképesztő adatokról számoltak be: több mint hatezer újságírót és hétszáznál is több szerkesztőséget pénzelt az Egyesült Államok bukott demokrata vezetése. Az írás további érdekességekkel is szolgált: az USAID 279 „média” NGO-t, tehát nyomásgyakorló ernyőszervezetet is finanszírozott. Sőt tízből kilenc ukrán médiumot is a Biden-adminisztráció pénzelt, így aztán most, a pénzek elzárásával több helyi újság be is fejezte a működését.

Az USAID vezetője, Samantha Power 2023 februárjában Magyarországon is járt. Az amerikai nagykövetség akkori beszámolója szerint magyar független újságírókkal, valamint médiafókuszú NGO-kkal találkozott, és megvitatták elkötelezettségüket a kritikus fontosságú ügyekről való tudósítás iránt, illetve hogy miként válaszolnának a médiaszabadságot érintő jelentős kihívásokra.

Azt is megbeszélték, hogyan tudnák növelni a közönségüket, és hogyan tudnának fenntartható bevételi csatornákat kialakítani. Tehát az USAID vezetője két évvel ezelőtt hazánkban is a finanszírozásról tárgyalt a dollármédiumok vezetőivel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

David Pressman budapesti amerikai nagykövet és Samantha Power, az USAID vezetője találkozott az ellenzéki média néhány képviselőjével a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2023. február 11-én (Forrás: Twitter/Samantha Power)

„Nem találkoztam ellenzéki politikusokkal Magyarországon. Fontos leszögezni, hogy nem támogatunk ellenzéki pártokat, de még ellenzéki politikusokat sem, sehol a világon. A USAID csak független szervezeteket támogat. Ezeket nem szabad összetéveszteni az ellenzéki pártokkal. A demokrácia csak akkor működhet megfelelően a világban, ha ezek a független szervezetek, valamint a független médiaorgánumok a fékek és ellensúlyok rendszereként tudnak működni egy adott országban” – válaszolta akkor a Magyar Nemzet kérdésére Samantha Power, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) vezetője budapesti sajtótájékoztatóján.