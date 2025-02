Hivatalos: valóban a Huszti nővérek holttestére bukkant a skót rendőrség

Ahogy korábban beszámol róla a Metropol, Skóciában tűnt el a 32 éves Huszti Eliza és Henrietta. A tornyospálcai származású testvéreket január 7-én, kedden hajnali két óra körül látták utoljára Aberdeenben. A térfigyelő kamerák még rögzítették, hogy átkelnek a Dee-folyón a Victoria-hídon, a Torry körzetben azonban nyomuk veszett. A skót rendőrség nagy erőkkel kereste az eltűnt ikerpárt, helikoptert, búvárokat és keresőkutyás egységeket is bevetettek.



Mint az a napokban egyértelművé vált Huszti Elizát és Henriettát a Dee folyóban találták meg Aberdeenben, miután január 7-én rejtélyes körülmények között eltűntek. Nemrég megszólalt a nővérek édesapja, és azt mondta, nem hiszi, hogy öngyilkosok lettek, vagy hogy balesetben haltak meg. Huszti Miklós meg van győződve arról, hogy a nővéreket a folyóhoz csalták és megölték.

A Dee folyóból előkerült két holttest az Aberdeenben eltűnt nővéreké - erősítette meg a skót rendőrség február 11-én, kedden.

Akkor a Police Scotland korában azt közölte, hogy még a hivatalos azonosítás előtt Henrietta családját már értesítették a fejleményekről. Február 11-én pedig hivatalosan is megerősítést nyert a nyomozás tragikus végkimenetele.

David Howieson főfelügyelő elmondta: „A 2025. január 31-én, pénteken a Dee folyóból előkerült két holttestet most már hivatalosan is azonosították Henrietta és Eliza Huszti néven, akiknek eltűnését 2025. január 7-én, kedden jelentették be. A halál pontos okának megállapítása érdekében még folynak a vizsgálatok, azonban nincsenek nyilvánvalóan gyanús körülmények.”

(VIA)