„Mindössze néhány óra alatt lett meg a szükséges számú ajánlás! Hivatalosan is Renge Zsolt a Fidesz–KDNP jelöltje az újpesti és angyalföldi körzet időközi országgyűlési képviselő választásán” – írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Renge Zsolt/Facebook

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint Renge Zsolt újpesti önkormányzati képviselőként és a Fidelitas budapesti elnökeként is bizonyította már rátermettségét.

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hozzátette:

Újpest és Angyalföld többet érdemel, mint az elítélt DK-s bűnöző Varju László!

Renge Zsolt győzelmére a Budapesti Fidesz is reagált a közösségi oldalán. Mint írják, a választókerületben azért kell új egyéni képviselőt választani az országgyűlésbe, mert Varju Lászlót a bíróság három vádpontban: választási csalás, garázdaság és testi sértésben is bűnösnek mondta ki, miközben ő gyáván lemondott a mandátumáról, mielőtt attól hivatalosan is megfosztották volna, hogy újra indulhasson.