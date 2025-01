A hollywoodi filmgyártást is egy magyar indította be

Adolph Zukor magyar-amerikai producer, a Paramount Pictures alapítója és a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója 152 évvel ezelőtt, 1873-ban ezen a napon született Cukor Adolf néven, Ricse községben született. Ő készítette Amerika egyik első nagyjátékfilmjét is, a The Prisoner of Zenda című filmet, 1913-ban.

82 éve hunyt el Tesla

Nikola Tesla, a váltakozó áram rendszer feltalálója 1943. január hetedikén hunyt el New Yorkban. Szülőhelye Smiljan, születésekor Magyar Királyság, ma Horvátország. Életében 146 szabadalmat - ebből 112-t az USA-ban - jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció SI-mértékegységét. Nevéhez kötődik többek között a többfázisú villamos hálózat, a váltakozóáramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia-erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is.

Itt várják a véradókat ma Budapesten.

Ma ismét négy helyen lesz véradás a fővárosban

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 óra között a KÖKI Terminálban (1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75.)

13:00-18:00 óra között pedig az Erzsébetligeti Színházban (1165. Budapest, Hunyadvár utca 43.)

A tegnapihoz hasonló idő lesz ma is

A koponyeg.hu előrejelzése szerint kedden is változóan felhős és enyhe időre van kilátás. Csapadékra kicsi az esély. A DNy-i szél gyakran lesz élénk. 5 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk.