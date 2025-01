Egymás vállába temetkezve zokogtak a gyászolók: kinyílt a megboldogult szeme a koporsóban

Általánosan ismert tény, hogy bizonyos testi funkciók még a halál után is működnek. Például a hajnövekedés nem áll meg, így akit nem hamvasztva temetnek el, az a föld alatt is hosszúra megnövesztheti a haját. Ugyanakkor vannak olyan izommozgások és reflexmozdulatok, amelyek a halál beállta után is működnek, és amelyek bizony a frászt tudják hozni a gyászolókra. Egy ilyen mozdulat miatt tört ki a pánik egy dominikai temetésen.

A koporsóban nyílt ki a halott szeme

A Dominikai Köztársaság egyik településén temetésre gyűltek össze a helyiek, ugyanis egy férfit kísérték végső útjára. A helyi szokásoknak megfelelően nyitott koporsóban várta búcsúztatóit a ravatalozóban a megboldogult, és bizony sokan is érkeztek, hogy elköszönjenek tőle. Egyszer csak azonban különös dologra lettek figyelmesen a gyászolók. A megboldogult szemei ugyanis kinyíltak és megboldogultak!

Hatalmas pánik tört ki, sokan kétségbeestek. Voltak, akik azonnali újraélesztést követeltek, másik pedig vissza akarták szállítani a kórházba, hogy vizsgálják ki újra. Többen azonban tisztában voltak azzal, hogy a fény hatására léptek működésbe az izmok, az izommemória az oka a mozdulatnak, ezért végül eltemették a férfit - írja a DailyStar.