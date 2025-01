„A munkahelyem 30 órás munkahétre váltott, és azonnal jobbá tette az életemet”

A munka nagyon leterheli a szülőket, és ilyenkor sajnos a gyerekekre már kevesebb idő jut a nap végén. A dolgot pedig tovább nehezíti, ha az anyuka és az apuka elváltak.

A nőnek így már mindenre jut ideje Fotó: Pexels

Egy nő elárulta, hogy 2023-ig a férjével együtt ugyanolyan jól boldogultak, mint bármely másik család, miközben egy 4 éves gyermeket és két karriert kellett összeegyeztetniük. De aztán szeptember végén véget ért a házasságuk.

Bár ez volt a helyes döntés, az első néhány hónap rázós volt a számára, mivel a számlái egyik napról a másikra megduplázódtak, és azon tűnődött, hogyan lesz képes érzelmileg és anyagilag támogatni magát és a fiát ebben az új helyzetben. A nő dolgai azonban fokozatosan könnyebbé váltak. Megtalálták a közös szülői csapatmunka jó egyensúlyát, és a munkája rugalmasságának köszönhetően – ekkor már 36 órás szerződéssel dolgozott otthonról – és jól megvolt.

De a Women’s Budget Groupnál (WBG) betöltött munkája rugalmasságának köszönhetően a rövidebb munkahét miatt ezek a boldog pillanatok nemcsak gyakoribbá, hanem gyakorlatilag rutinná váltak.

Aztán tavaly májusban a nő volt férjénél rákot diagnosztizáltak. A hír teljesen megrázta, hiszen bár nem voltak együtt, de mindig ott volt mellette, különösen akkor, amikor a gyermekük felneveléséről volt szó. Ilyenkor az anyuka hirtelen azon kapta magát, hogy zsákutcába került. Több időre és több pénzre volt szüksége.

Ám szerencséjére ekkor jelentette be a munkahelye, hogy rövidebb munkahétet vezetnek be – vagyis csak 30 órás heti munkaidőt kellett ledolgoznia, és a legmegfelelőbb órákat választhatta ki, mindezt úgy, hogy közben a teljes munkaidős fizetést is kapott.

Talán mondani sem kell, hogy ez a nő számára a legjobbkor jött, hiszen ezáltal kis terek nyíltak meg előtte, hogy levegőt tudjon venni a munkája és az otthoni teendők között. Hirtelen lett ideje egy forró csésze kávéra vagy egy könyvet olvasni lefekvés előtt, és nem utolsósorban a kisfiával is többet tudott együtt lenni – írja a Metro.