Hivatalosan is járvány van, ők vannak a legnagyobb veszélyben

Az aktuális szennyvíz és légúti figyelőszolgálat adatai szerint az országban hivatalosan is járvány van. A jelentésekből az is kiderül, melyik vírus fertőz most leginkább és mely korosztályban van a legtöbb megbetegedés.

Hivatalosan is járvány van az országan Fotó: FOTOGRIN / Shutterstock

Melyik vírus fertőz most a leginkább?

A hazánkban jelenlévő számos vírus közül a influenza az RSV, és Covid (SARS- CoV-2 ) és az RSV okozza jelenleg a legtöbb megbetegedést. Járványról azonban csak az influenza esetében beszélhetünk. Ennek okát a dr. Surján Orsolya helyettes tisztifőorvos ismertette:

Ezt támasztják alá a szennyvízadatok is

A szennyvízben mért vírusmaradványok (örökítőanyag) alapján 2025. első hétében a szennyvíz koronavírus koncentrációja országos szinten csökkent, vagyis a COVID-19 fertőzések számának csökkenése várható a következő hetekben. Ezzel szemben az influenza örökítőanyag koncentrációja országos átlagban emelkedik, így az az NNGYK szerint az influenza fertőzések számának emelkedése várható a következő 1-2 hétben.

Koronavírus szennyvízben mért koncentrációja Forrás: nngyk.gov.hu

Mely korcsoportban van a legtöbb beteg?

A légúti figyelőszolgálat adatai szerint az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordult betegek korcsoport szerinti megoszlása a következő:

Korcsoport A betegek korcsoportos megoszlása A figyelőszolgálatban résztvevő praxisok korcsoport összetétele alapján számolt arány (százezer azonos korú lakosra eső betegek száma) 0-14 évesek 35,5% 3159,6 15-34 évesek 26,3% 1609,6 35-59 évesek 24,4% 1072,0 60 éven felüliek 13,8% 705,2 Forrás: NNGYK

Mire érdemes az influenza járvány miatt most különösen odafigyelni?

A hatóság szerint fontos, hogy lázas állapotban, influenza jellegű tünetekkel maradjunk otthon, szükség esetén beszéljünk orvosunkkal és kövessük az utasításait. A vírus fertőzés megelőzése érdekében:

aki beteg, maradjon otthon,

gyakori szappanos kézmosás javasolt, ha erre nincs lehetősége használjon kézfertőtlenítőt,

kerüljük az arc érintését, evés-ivás előtt mossunk kezet,

aki köhög, vagy tüsszög, használjon zsebkendőt, melyet használat után dobjon ki.