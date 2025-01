Erről a változásról pedig a Mohu Budapest Zrt. közreadott egy részletes tájékoztatót, ami után azonban még így is maradtak nyitott kérdések a fővárosban bevezetendő gyűjtőpontos lomtalanítás kapcsán. Ilyenek például az ezzel járó költségek, díjak és a rendszer bővítése is. Ezért a Mohu Budapest most a Világgazdaságnak adott válaszaival több ponton is eloszlatta a homályt.

Lomtalanítás: az utcára kirakott hulladékot már nem válogatják / Fotó: Mohu

Új rendszer indul a budapesti lomtalanításban. Az azt igénylő kerületekben már most megindul a gyűjtőpontos rendszer, ahol viszont nem szeretnének változást, ott egyelőre megmarad a jelenlegi rendszer az eddigi tájékoztatás szerint. A fővárosihoz hasonló lomtalanítás az országban már csak mintegy húsz helyen működik, a többi település a gyűjtőpontos megoldásra váltott. A jelenlegi lomtalanítási módszer több mint 60 éves, mára alkalmatlanná vált a megnövekedett hulladékmennyiség kezelésére – írja cikkében a VG.

Az új, gyűjtőpontos megoldás fő jellemzői az eddig közzétettek alapján a következők:

A pontokon szelektíven történik a gyűjtés.

Az eddigi kilenc helyett tíz csoportba különítik el a lomot, az új, tizedik a veszélyes hulladék lesz.

A szétválogatás tervezett aránya 80 százalék.

Kerületenként évente egyszer a kijelölt gyűjtőpontra kell eljuttatni a háztartási lomot.

A gyűjtőpontok a lakóhelytől legfeljebb 800 méteres távolságról érhetők el.

A gyűjtőpontok évente három napon át lesznek nyitva.

Építési hulladékot ezentúl is tilos kirakni.

A Mohu ingyen házhoz megy a lomért oda, ahol a lakó az önkormányzat nyilvántartása szerint nem tudja a lomját eljuttatni a gyűjtőpontra.

A társaság kimegy a lomért a nem rászorulókhoz is, de tőlük köbméterenként 7600 forintot kér a szolgáltatásért.

A házhoz menő rendszerbe 2027-től fokozatosan regisztrálhatnak a lakosok. (Azért csak akkortól, mert időigényes a mintegy 400 ezer címet tartalmazó rendszer kiépítése.)

A regisztrált címekre évente egyszer ingyen házhoz megy a Mohu.

A rendszer bevezetésével eltűnnek az utcákról az évi akár 30-40 ezer tonnát kitevő szeméthegyek.

Tehát a gyűjtőpontos rendszerben néhány száz méteren a Mohu helyett majd maga a lakos cipeli a lomját, vagyis az eddiginél kevesebb szolgáltatást kap.

Ebből adódóan akár csökkenhetne is a hulladékszállítás díja, amelynek nagyságát a jogszabály nem kötelezően alkalmazandónak, hanem felső határnak adott meg.

Továbbá a törvény nem egyszeri, hanem legalább egyszeri ingyenes lomtalanítást ír elő, Budapesten például hosszú éveken át kétszer gyűjtötték a lomot. A Világgazdaság ezeket firtató (és további) kérdéseire a Mohu Budapest Zrt. válaszolt. (A társaság elődje a Budapesti Közművek Zrt. része volt, még korábban, évtizedeken át azonban Fővárosi Közterület Fenntartó néven működött.)