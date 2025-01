Fitnesz disznóvágás: kerékpárral tölti a kolbászt Szabolcs

Egy jó ötlet, és máris megszületett a fitnesz disznóvágás ötlete. Nem kell hozzá más, mint néhány padláson heverő eszköz, és egy bicikli. Aztán pattanj fel rá, és tekerj.

Áram nélkül is lehet húst darálni. Csak fel kell pattanni rá és tekerni Fotó: Metropol

Fitnesz disznóvágás: Kerékpárral készül a fitnesz kolbász

Ha fitnesz kolbászra vagy hurkára vágysz, akkor Bíró Szabolcs korszakalkotó eszközzel állt elő, amivel már az étkezés előtt elégetheted a kalóriákat. Íme a kerékpárral hajtott húsdaráló és kolbásztöltő! A környezettudatos eszközök minden alkatrésze újrahasznosított.

A fitnesz kolbásztöltéshez elég beszerezni egy használaton kívüli kerékpárt, egy hagyományos kézi meghajtású húsdarálót, és kolbásztöltőt

Húsdaráló és kolbásztöltő volt otthon, a biciklit pedig a roncstelepről szereztem be. Az igazán nagy munka csak ezután következet. El kellett készíteni a megfelelő áttételeket, hogy az eszközök megfelelően működjenek.

-mondja Bíró Szabolcs az energiatakarékos eszközök megalkotója.

Nagyon jó közösségi program a fitnesz disznóvágás Fotó: Metropol

A hagyományos kézi húsdarálóhoz képest a lábbal hajtott változat nem csak pénztárca kímélő, hanem sokkal hatékonyabb is. Nem beszélve arról, hogy a zord téli időjárásban a tekerésben még ki is lehet melegedni.

Pattanj fel rá és tekerj!

A húsdaráló megálmodásakor komoly mérnöki számításokat kellett végezni a megfelelő áttételezéshez, hogy bármilyen hússal el tudjon bánni. Aztán jött a következő ötlet is, hogy az igazi az lenne, ha a kolbásztöltés folyamatát is kerékpárral tudnánk elvégezni.

-mondja büszkén Szabolcs, akinek a legnagyobb kihívást a lassító áttétel megtervezése jelentette. Ez elengedhetetlenül fontos, hogy a kolbász töltése ideális gyorsasággal történjen. Az alkotó még arra az apróságra is odafigyelt, hogy a ínycsiklandozó finomságok egyenlő hosszúságúak legyenek, a présléc skálázásával oldotta meg.

A fitnesz kolbász készítése nagyszerű csapatépítési program is lehet és áramot is lehet vele spórolni. Az elkészült finomságokat a helyszínen megsütik, és a tekerésben kifáradt és megéhezett csapat el is fogyaszthatja.