"38 hetes terhes voltam, amikor azt hittem, csak elaludtam a nyakam: teljesen lebénultam"

Egy fiatal anya bizonytalan élettel néz szembe, miután nyakfájdalmai pusztító nyolcórás sürgősségi műtétté változtak. A 24 éves Tilly 38 hetes terhes volt, amikor az Új-Dél-Wales északi részén fekvő Quambone melletti farmjukról Sydney-be szállították sürgősségi műtétre.

Fotó: GoFundMe

25 éves élettársa, Jarred azt mondta, hogy Tilly december 29-én úgy ébredt, hogy fájt a nyaka, de nem törődött vele túlzottan.

„Reggel egy kicsit fájt a nyaka, de csak arra gondolt, hogy biztosan elaludta” – mondta Jarred. „Körülbelül 5 órakor ki kellett mennem a karámba, pedig felhívott, mert erős fájdalmai voltak, és alig tudott járni."

Azonnal elmentek az orvoshoz, aki azonban hazaküldte fájdalomcsillapítóval és azt mondták nekik, nem tehetnek semmi mást. Ahogy azonban bevette a gyógyszert, remegni kezdett, kifordultak a szemei. Amikor magához tért, azt mondta a párjának, hogy nem érez semmit a mellkasától lefelé.

A pár ezután két órát töltött egy mentőautó hátsó részében, amely a Dubbo Base Kórház felé tartott, ahol Tillynek MRI-t végeztek. Gerincvérzést találtak – a vér összegyűlt a gerince körül. A párt ezután helikopterrel szállították a sydney-i Royal North Shore Kórházba, ahol Tillyn sürgősségi császármetszést kellett végrehajtani. Ez volt az egyetlen pozitívum az egész helyzetben – kislányuk, Philippa teljesen egészségesen született.

"Egyszerűen gyönyörű – mondta Jarred. – Ez is jó szerencse, ha nem lett volna egészséges, az tönkretett volna minket."

A császármetszés után azonnal meg is műtötték Tilly hátát. Tilly orvosai és sebészek több vizsgálatot is elvégeztek, de nem tudták megállapítani, mi okozta a gerincvérzést. Most több hónapos felépüléssel néz szembe, és fennáll annak a lehetősége, hogy soha többé nem fog járni.

A GoFundMe oldalon gyűjtést rendeztek, hogy állni tudják a kórházi számlákat.