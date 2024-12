Összezúzott fejű férfi az autóút közepén a XI. kerültetben - rohantak a mentősök

A motorosiskolákban már a kezdetektől tanítják, hogy akárhogyan is csapódsz be, ne szemből tedd, mivel akkor van a legkisebb esélyed túlélni. Ha már nem lehet elkerülni a becsapódást, akkor inkább ameddig lehet, csúszni kell a motorral, mert úgy a gépet lehet irányítani és véd is