Csak egy fotót küldött a kedvesének, amit azonban a felhőkben kiszúrtak, attól még a NASA is a szívéhez kap

Napjainkban egyre több szó esik az idegenekről. Korábban kételkedve fogadtunk minden olyan hírt, amely földönkívüliekkel és az égben lebegő csészealjakról szólt, mostanában azonban olyannyira megszaporodtak a különösebbnél különösebb észlelések, hogy nem lehet szó nélkül elmenni a kérdés mellett. Most pedig egy olyan fotó került ki, ami sokak szerint mindent megváltoztat.

Épp ilyen alakja volt a munkás által fotózott UFO-nak is

A 47 éves Gerard Delaney egykor katonaként szolgált, most azonban építkezéseken dolgozik. Éppen az utat javították a kollégáival Glasgow környékén, amikor úgy döntött, küld egy fotót a barátnőjének. Lefényképezte tehát, hogy min dolgozik éppen, majd át is küldte szerelmének. A nő azonban egyből kiszúrt valami különöset. Észrevette ugyanis, hogy a felhők mögött különös fények lapulnak, amelyre nem tudott magyarázatot találni. A férfi azonnal ráközelített, és ő maga is rádöbbent, hogy nagyon különös dolgot kapott lencsevégre.

Man texts girlfriend a photo - and she spots one of the clearest UFOs ever seen https://t.co/hJUgx7Y1xq — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) December 2, 2024

Amikor hazaért, tüzetesebben megnézte a képet és elemezni kezdte. Arra jött rá, hogy egy UFO-t fotózott, éppen ezért fel is töltötte az internetre. Ekkor nagyon sok támogató kommentet kapott. Egyesek azt mondták, hogy ez egy történelmi fontosságú fotó, ilyen tiszta felvételt ugyanis még senki nem készített. Néhányan úgy vélekedtek, hogy ezzel még a NASA-nak is foglalkozniuk kellene. Voltak azonban szkeptikusok is, akik azzal viccelődtek, hogy ha az idegenek Glasgow-ban landolnának, akkor azonnal el is menekülnének onnan - írja a Mirror.