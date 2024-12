Ments le mindent! 30 nap, és megszűnhet a TikTok

Táncos videókkal hódította meg a netet, mára azonban a fiatalok elsődleges közösségi platformjává vált a TikTok, ahol gyakorlatilag nincs olyan téma, amiben ne került volna fel valamilyen rövid videó. A kínai tulajdonú oldal népszerűségét és befolyását jól mutatja, hogy a TikTok mintájára a Facebookon, az Instagramon, sőt még a YouTube-on is átvették az uralmat az álló formátumú, pár 10 másodperces kisfilmek. Könnyen lehet azonban, hogy a sok vitát kiváltó felület végnapjait éljük: az amerikai törvényhozás ugyanis be akarja tiltani. Olyannyira előrehaladott az ügy, hogy ha a kínaiak nem adják el a céget, akkor 2025. január 19-től egy törvényrendelet értelmében sem az Apple, sem a Google rendszerei nem támogatják, nem támogathatják majd a TikTokot. Ez a törvény ugyan kizárólag az Egyesült Államokra érvényes, ugyanakkor egyértelmű, hogy ha a platform mögött álló cég, a ByteDance elveszíti a legnagyobb piacát, az USA-t, az könnyen a TikTok végét jelentheti.

2025-re véget ér a TikTok uralma? Ha az amerikai törvényhozáson múlik, akkor igen, ugyanis megszűnik a felület támogatása az USA-ban Fotó: Pixabay

Donald Trump mentheti meg a TikTokot?

A TikTokot számtalan kritika érte azért, mert nem elég biztonságos a gyermekek számára, akik ellenőrizetlen tartalmaknak vannak kitéve. Sajnos rengeteg veszélyes kihívás terjed például a platformon – javarészt a kiskorúak körében –, amely már számos halálesethez is vezetett. Ha ez nem lenne elég, igen komoly biztonságtechnikai aggályok is felmerültek a TikTok kapcsán: a törvényhozók most épp emiatt döntöttek úgy, hogy amíg kínai kézben van, addig nem tekintik elég biztonságosnak ahhoz, hogy bárki használhassa.