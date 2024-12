Top 5 legjobb karácsonyi retró reklám, amit neked is látnod kell

Az adventi időszakban jobbnál jobb karácsonyi reklámokkal rukkolnak elő a hazai cégek. Az ünnepi reklámok általában valamilyen csodás karácsonyi üzenetet közvetítenek, miközben az emberek arcába tolják a cég logóját. Hát nem nagyszerű marketingfogás? Bár a mai reklámok is szívmelengetőek, mi most a retró reklámok közül hoztunk egy csokorravalót.

A retró sosem megy ki a divatból / Fotó: YouTube

1 Örökzölddel hódított a Skála-Coop

A legendás Skála-Coop áruház nem bízta a véletlenre, ugyanis Dolly Roll slágerével csalogatták az üzletbe a vásárlóikat. Az áruházlánc a 80-as évek végén bizony egy máig ikonikus karácsonyi slágerrel indította be a karácsonyi vásárlási szezont. A sikerhez a hófehér ruhában éneklő zenészeken túl semmi más nem kellett, mint több ezer pislákoló gyertya fénye és egy hatalmas logó.

2. Csillagszóró és gyerekkacaj

„Hol van az ajándék, mielőtt a fa alá kerül? Centrum. Felelet a karácsonyi kérdésekre.” Ezzel az egyértelmű célzással akadtak horogra a 90-es évek elején a vásárlói a Centrum Áruházban. A reklámban szintén egy ikonikus karácsonyi dal hangzik fel a 100 Folk Celsiustól, ám itt a képi világ kicsit talán mozgalmasabb. A csillagszóró fénye mellett boldog gyerekarcok ragyognak fel. A karácsonyi ajándékokat próbálgató gyerekek mellé már nem is kell semmi más, hiszen ezzel mindenkit megnyert a cég.

A Dolly Roll slágerével nagyot ment a Skála-Coop reklámja / Fotó: YouTube

3. A gyerekek öröme

A Centrum Áruház minden évben tudta, hogy kiket kell megszólítson, és azt is, hogy a gyerekek mosolya még a jégszíveket is felolvasztja. „A legszebb ajándék a gyerekek öröme” – hangzik az ismert szlogen, mellyel újabb és újabb vásárlókat csábítottak be a szocialista vállalat áruházaiba.

4. Beégett

2009-ben a szó szoros értelmében berobbant a köztudatba a T-Mobile karácsonyi reklámja, melyben Csondor Kata színésznő egy sor eléneklésével örökre megnyerte a közönséget. A szimpla reklámfilmnek induló rövid dallam annyira bemászott a nagyérdemű fülébe, hogy végül a dalfoszlányból egy teljes karácsonyi dalt írtak. A hóban ébred majd az ünnep meghódította az egész országot és hatalmas karácsonyi slágerré vált.