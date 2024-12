Magyarország miniszterelnöke egész évben fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy biztosítsa országunk védelmét, elősegítse a békét, amire most azt egész világon nagy szükség van és persze a magyarok jövőéért is tevékenykedett.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be hogy neki még nincs leállás, vagyis még a Szenteste napját is munkával fogja tölteni. A munkában vélhetően a mai napon Tállai András országgyűlési képviselő, a Pénzügyminisztérium államtitkára is támogatja a miniszterelnököt, legalábbis közös képükből erre lehet következtetni.

„A Jézuska már úton. Jobb, ha mi is belehúzunk! Meló Karácsonyig!” - írta bejegyzésében Orbán Viktor.