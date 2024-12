Órákon belül eldőlhet Olaf Scholz sorsa

Ám míg Merz továbbra is stagnál és egyértelműen lemarad pártja közvélemény-kutatási eredményétől, addig Weidel további három százalékpontot javított az előző héthez képest. Kissé megelőzte saját pártját is, amelyet az Insa húsz százalékra tesz. A német gazdasági válság is a jobboldali politikus kezére játszhat, ugyanis a 45 éves Weidel közgazdasági doktorátussal rendelkezik – olvasható a Riposton.

A német kormány bukása A német kormánykoalíció november elején bukott meg, belső feszültségei azonban már 2021-es megalakulása óta látszódtak, és ezek az elmúlt egy-másfél évben többször is olyan durvának tűntek, hogy felmerült: akár vége is lehet a közös kormányzásnak. 2023 őszén az idei költségvetés összeállításán feszültek egymásnak a koalíciós pártok vezetői, idén ősszel pedig a jövő évi költségvetés mentén vált egyre egyértelműbbé, mennyire különböző elképzelései vannak a három párt vezetőinek. Olaf Scholz kancellár aztán a november 6-án tartott esti sajtótájékoztatóján jelentette be: meneszti Christian Lindner szabaddemokrata pénzügyminisztert, aki erre azzal reagált, hogy kilép pártjával a koalícióból. Az országban a koalíció felbomlása óta nagyrészt megállt a politikai döntéshozatal. Ennek ellenére november végén a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökségének egyhangú döntéséből kiderült, a párt ismét Olaf Scholzot jelölné kancellárnak.