A NAV nevében küldenek kamu e-maileket a csalók: így próbálják lehúzni az embereket

Karácsony közeledtével sem fogják magukat vissza a csalók, sőt, úgy tűnik új akcióba lendültek. Most a NAV nevével élnek vissza és kamu e-mailekkel bombázzák az embereket, hátha bedőlnek a jól hangzó adókedvezménynek.

A NAV nevével élnek vissza a csalók, adókedvezménnyel próbálják csőbe húzni az embereket Fotó: Róka László

Adókedvezményre hivatkoznak az új, NAV nevében küldött csalásban

Helló, Önnek 2020-tól 2024 decemberéig 2.170.050 Ft adóelőnye van. Az adókedvezmény igényléséhez kérjük, kövesse az alábbi utasításokat: (link) Köszönjük! Nemzeti Adó- és Vámhivatal

– írja a kamu e-mail szövege. Már eleve a megszólítás is gyanús kell, hogy legyen, hiszen mikor küldene a NAV hivatalos levelet "Helló" megszólítással? De ha még mindez nem is buktatná le a csalást, a kamuszagú e-mail cím megteszi. [email protected] címről érkeznek az üzenetek, ám az össze csalás! Bármennyire is jól hangzik így az ünnepek előtt, hogy több mint 2 millió forintos adóelőnyünk van, amit visszaigényelhetünk, ne dőljünk be a csalóknak. Az e-maileket nem a NAV küldi, hanem az adathalászok, akik így próbálnak meg még az ünnepek előtt pénzt leszedni a kártyánkról. Bár meg kell hagyni, a link nagyon becsapós, tényleg úgy tűnik, mintha az eredeti oldalra vezetne.

Aki ennek a csalásnak bedől az búcsúzhat a pénzétől, minden banki adatát tudni fogják Fotó: fizkes / Képünk illusztráció: Shutterstock

Megtévesztő honlap, hiteles logók, mégis csalás!

Ha az üzenetben elhelyezett linkre mégis rákattintunk, szinte megtévesztésig hasonló honlap fogad minket, mint az eredeti. A tájékoztató szerint akkor juthatunk hozzá a nekünk járó pénzhez, ha a listában szereplő bankok közül kiválasztjuk a sajátunkat, és belépve megadjuk a netbankunk adatait. Felhasználónevet és jelszót is kérnek a csalók, ahogy azt megszokhattuk, hiszen így egyenes úton jutnak hozzá a netbankos belépési adatainkhoz és tálcán kínáljuk nekik a pénzünket.

Becsapós lehet, hogy a banki listában a legtöbb hazai bank logója szerepel, ízlésesen megszerkesztett az oldal és ha a saját bankunk nevére kattintunk, valóban szinte pontosan ugyanaz a képernyő nyílik meg, mint amilyen az eredeti. Se helyesírási hiba, se furcsa színű háttér... a honlap böngésző sávjában megjelenő cím azonban már árulkodik róla, hogy adathalászokkal van dolgunk. Aki mégis bedől ennek a gyanúsan nagyvonalú ajánlatnak és megadja az adatait az búcsút mondhat a pénzének, ami így karácsony előtt nem tenne túl boldoggá senkit. Így nagyon fontos, hogy figyelmeztessük magunkat, adathalászok kérnek csak pontos belépési adatokat és amúgyis túl nagyvonalú a gesztus, túl szépnek hangzik, hogy milliós tételt kaphatunk vissza. Ha mégis igaz lenne, a NAV nem így keresne meg minket, az biztos.