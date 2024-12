Menczer Tamás beolvasott Magyar Péternek

Menczer Tamás már több alkalommal hívta vitára Magyar Pétert, a baloldal üdvöskéje eddig azonban mindig kitért ez elől. A pécsi gyermekotthonnál tett keddi látogatásánál azonban Magyar váratlan szituációban találta magát.: egyszer csak megjelent vele szemben a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.



Magyar nem is tudott mit kezdeni a hirtelen jött helyzettel, Menczer többször meg is kérdezte tőle, hogy miért remeg a keze és a hangja. A baloldali politikus nem csoda, hogy ideges lett, mivel a jobboldali politikus szembesítette őt több eddigi bűnével is. Menczer Tamás a következőket posztolta a Facebookon:

Beszéltem a Petivel!

Elmondtam, hogy egy hazug gazember!

Egy olyan embertől, aki a saját családját, feleségét, gyerekeit megtámadta, lehallgatta, attól a gyerekeket és a nőket meg kell védeni!

Akivel a saját fia nem áll szóba, attól a gyerekeket meg kell védeni!

Ő mindenkit lenéz, soha senkinek nem segített, és nem is fog. Csak saját magát tekinti fontosnak! Egy önző, hazug ember!

És akit a nyakánál fogva dobnak ki a diszkóból, az egy utolsó suttyó.

Magyar Péter ismét agresszívan viselkedett

Magyar Péternél ismét elszakadt a cérna. Korábban már láthattuk, hogy miként viselkedik a baloldali politikus, amikor szembesítik az igazságot:

Korábban ugyanis például az ATV stúdiójából rohant ki, amikor Rónai Egon számára nem tetsző tényeket sorolt fel.

De olyan is volt, hogy a HírTV stábját dobatta ki egy helyről, miután kényes kérdéseket tettek fel neki.

És azt is láthattuk, hogy elmenekül a jobboldali sajtó kamerái elől, így történt ez például a Ferihegyi repülőtéren is.

Most azonban nem volt hova menekülnie, így agresszívitásba csapott át a viselkedése.

Lökdösni kezdte Menczert, miközben azt ordította neki, hogy "menjél már el innen, jó?!"