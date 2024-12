Így néz ki a Luca széke. A hagyomány szerint december 13-án, Luca-nap kell elkezdeni faragni

Luca-napi tilalmak

Fontos tilalmak is vannak a Luca naphoz kapcsolódóan! Luca napján a nőknek tilos volt bármilyen házimunkát végezni. Tehát nem fonhattak, de varrni sem volt szabad, mert úgy hitték, hogy ezzel bevarrnák a tyúkok fenekét. Nem süthettek kenyeret sem, mert úgy tartották, hogy az tűzvészt okozhat. Tilos volt mosni, és tilos volt kölcsönadni is, mert az pedig a boszorkányok kezére is kerülhetett.

A boszorkányokkal kapcsolatos hiedelmek is fontos szerepet kaptak a Luca napján. A Luca-napi babonák szerint ezen a napon a boszorkányok különösen aktívak, és ezért az emberek különféle praktikákkal, például fokhagyma vagy mák szórásával próbálták távol tartani őket.

Babonák és hiedelmek - pénteken egy misztikus napnak nézünk elébe (Fotó: Pexels)

Szóval, ha babonás vagy, ma fokozottan figyelj! Ha azonban nem hiszel a péntek 13. és a Luca napi hiedelmekben, akkor is van mire gondolnod: hiszen mindjárt itt a megérdemelt hétvége!