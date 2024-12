Te tudod, miért nevezik a számítógépes programhibát bug-nak, azaz bogárnak? Itt a válasz!

Az első női informatikustól terjedt el a bug kifejezés

Grace Murray Hopper matematikus volt az első informatikusnő és egyben a „bug” névadója is. Hopper 1906. decembert 9-én született, azaz pont 118 évvel ezelőtt, New Yorkban. Volt oktató, az amerikai haditengerészet admirálisa és ő volt az első informatikusnő, aki a COBOL programnyelvet, azaz az első felhasználóbarát szoftvert feltalálta. Emellett tőle ered az a kifejezés is, hogy bug. Úgy hírlik, hogy a Harvard Egyetem egyik számítógépének leállását követően találta meg az első komputer „bug”-ot: felfedezett egy, a relék által agyoncsapott bogarat (angolul bug). Az eseményt rögzítette az üzemeltetési naplóba és beragasztotta a rovart. Ez az első bug, amit még mindig múzeumban őriznek. Azóta nevezik a hibaelhárítást „debugging”-nak, azaz bogártalanításnak. Mások szerint ez a kifejezés már évtizedekkel a számítógépek megjelenése előtt is szerepelt a mérnöki zsargonban, és mechanikai hibát jelentett. Thomas Edison például már 1878. november 13-án, egy Puskás Tivadarhoz írt levelében a mai értelemben használta a kifejezést. Grace Hoppernek annyi szerepe volt, hogy hozzájárult a „bug”, „debugging” kifejezések elterjedéséhez.

Grace Murray Hopper informatikus találta az első bug-ot (Fotó: Afonkin_Y / Shutterstock)

A körfűrészt is egy nő találta fel

Sarah Tabitha Babbitt volt a körfűrész feltalálója, aki nem kért szabadalmat a találmányára. Babbitt is ezen a napon, vagyis december 9-én született, 245 évvel ezelőtt. Egyszerű életet élt a Massachusetts-i Shaker vallási szekta tagjaként, ahol a bútorkészítéshez szükséges eszközök újításán dolgozott. Tabitha nevéhez fűződik a forgó kerék fejének fejlesztése, a műfogak előállítására szolgáló eljárás feltalálása is.

Ma van a korrupcióellenes világnap

2003. december 9-én fogadta el az ENSZ a korrupció elleni egyezményt. Ennek emlékére minden évben december 9. a Korrupcióellenes Világnap. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a korrupció romboló hatására, és hatékony fellépést tegyen lehetővé annak visszaszorítása érdekében. Magyarország 2010 szeptemberében csatlakozott a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémiához (IACA), amely az ENSZ, az Interpol, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), valamint az osztrák állam kezdeményezésére jött létre. Az Országgyűlés 2011. március 7-én elfogadta azt a törvényt, mely elismeri a megállapodás kötelező hatályát Magyarországra.