Hajóbaleset történt a Margit hídnál: a Hableány balesetének helyszínén újabb szörnyűség történt

Szörnyű baleset történt vasárnap este Budapesten, a Dunán, a Margit hídnál. Több hajónak is nekiütközött egy uszály, míg végül a Margit híd lábába csapódott - írja az MTI. A balesetben sajnos személyi sérülés is történt, és az anyagi károk is jelentősek. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. A baleset nagyon közel történt ahhoz a helyszínhez, ahol a Hableány tragikus balesetet szenvedett, és amelynek következtében sokan meghaltak.