Horror a Ferenc körúton: villamossíneken száguldozó BMW-s rohant neki a 4-6-osnak - meglepő részletek

Borzalmas baleset hátborzongató hangjára eszméltek fel a rémült járókelők a IX. kerületi Ferenc körúton ma délután: egy fekete BMW ugyanis a Tűzoltó utca kereszteződésénél frontálisan összeütközött az ott haladó villamossal.

Az autós a Ferenc körúton, a villamossínekre hajtva száguldott Buda felé / Fotó: Metropol

A Ferenc körúti síneken rongyolt a BMW-s

A helyszínen valóságos káosz tört ki: a szórakozó- és vendéglátóhelyeken ücsörgők rémülten ugrottak fel a helyükről, a síneket és az úttestet pedig mindenhol törmelékek és üveg borította. A kereszteződést perceken belül ellepték a tűzoltók, a mentősök és a rendőrök is, a sofőr ugyanis beszorult a járműbe:

Villamossal ütközött össze egy személyautó a IX. kerületi Ferenc körúton, a Tűzoltó utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd kiemelték a vezetőt. A balesethez a mentők is kiérkeztek

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Szinte lassítás nélkül csapódott a villamosba

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, információink szerint a BMW-t vezető sofőr már korábban felment a villamossínekre, ahol vadul száguldozott. Eközben rohant neki a visszaforduló villamosnak is. A Metropol úgy értesült, hogy a becsapódás azért is volt különösen nagy erejű, mert a sofőr szinte lassítás nélkül rohant bele a szerelvénybe.

A szemtanúk szerint több dolog is okozhatta a balesetet: többek szerint ugyanis a vészvillogó is ment a kocsin, így ők úgy vélik, hogy a sofőr esetleg rosszul lett vezetés közben, míg mások szerint az is lehetséges, hogy a sort akarta előzni a síneken, míg többek szerint nem kizárt, hogy alkoholt fogyasztott vezetés előtt, és ezért csapódott neki lassítás nélkül a szerelvénynek. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrséget, akik elmondták, hogy a kocsi valóban a síneken hajtott, egyenesen Buda felé.

A mai napon 16 óra 24 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy gépkocsi 4-6-os villamosnak ütközött. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az autójával a villamossíneken haladt Buda felé, amikor a Tűzoltó utca közelében a visszaforduló villamosnak ütközött

- mondta el lapunknak a Budapesti Rendőr-Főkapitányság.