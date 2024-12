Ezeknél a csillagjegyeknél véget ér a kapkodás, de a nyugalom nem jön ingyen

Ez a 3 csillagjegy az elkövetkezendő időszakban nyugodt időszakot fog átélni, de ez nem jön csak úgy magától, küzdeni és tenni is kell érte. A decemberi 20-i horoszkóp nyugodalmat ígér sokak számára.

Jó pár csillagjegy számára a legfontosabb most a harmónia és az egyensúly megteremtése lesz Fotó: Pexels

Csillagjegyek, figyeljetek!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Végre elmúlnak a feszültségek, amik két napig csak gyülekeztek ön körül. Ma békét köthet azzal, akivel összeveszett, és csak úgy jól érezheti magát, anélkül, hogy állandóan problémákat kellene megoldania. Élvezze ki ezt a szép adventi napot!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Igazi megnyugvás, hogy a Hold ma belép a Szűz jegyébe, és rendezi önben és ön körül a dolgokat. A nagy kapkodásnak vége. Most jöhet a nyugodt és jól szervezett rendezkedés. Díszítse ki a lakást, szerezze be, ami elmaradt.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha elmaradt még a karácsonyi nagytakarítással, van egy jó hírünk. Ma belép a Hold a Szűz jegyébe, és segít, hogy mindennel gyorsan, flottul végezzen. Ha még dolgozik, ott is jól szervezetten halad, és mindennel végez is időben.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Az ünnep attól lesz ünnep, ha lelkileg is sikerül ráhangolódnia. Ma végre enyhül a munkahelyi nyomás, és délután lenne ideje elmenni egy karácsonyi vásárba. Sok a teendő otthon? Akkor legalább közben hallgasson karácsonyi zenéket.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon szép napja lesz, izgatott már a közelgő ünnepektől. Ön imád ajándékozni, nem igaz? Nagyon nagyvonalúan és találóan választ meglepetést. Ma is meglát valamit, amiről egyből eszébe jut valaki, aki örülne neki.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Végre egy csodás nap, igazi fellélegzés önnek. Csupa kedvező hatás, és még a Hold is belép a jegyébe. Nagyon sokat dolgozott, és most jöhet a jól megérdemelt pihenés. Ha maradtak is feladatok, azért már a nagyján túl van. Mihez lenne ma délután/este kedve? Jutalmazza meg magát valamivel!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Végre egy nyugodt, békés, sőt, vidám nap. A nevetés a legjobb gyógyír az elmúlt idők minden nehézségére. És több is annál. Ha szingli, akkor a vidám kisugárzásával most magához vonzhat valakit.