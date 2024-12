Ez a csillagjegy a nap nyertese: az univerzum őt kedveli

Ön sem marad ki a szerencsés hatásokból, sőt, önt még különösen erősen is érintik a mai kedvező bolygóállások. Hatékonyság és erő – ez jellemzi ma, és nagy határozottsággal intéz mindent, aminek pedig meglesz az extra jutalma.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden végre sokkal pozitívabb és optimistább, mint általában, amit pedig a környezete is észrevesz. Talán nem is tudták önről eddig, mennyire szórakoztató alkat, és milyen jól társalog. Ma megcsillogtathatja ezt a szuper képességét.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A kedd egyik nyertese. Ma bármihez is fog, arannyá válik a kezében. A bolygók nagyon szerencsés lehetőségeket jeleznek, amolyan karácsony előtti ajándékot. A Vénusszal a jegyében jó energiák érkeznek az életébe.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szuper napra számíthat kedden. Most nagyon jól tud összpontosítani, ami pedig nem mindig az erőssége. És kedvet is érez hozzá, hogy minél több feladattal haladjon. Így aztán nem is csoda, hogy extra sikeres napra számíthat. Plusz még jó hírt is kaphat!