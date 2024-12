Bekavar az univerzum, gyökeres változás jön a csillagjegyek életében

Lássuk, mit ígérnek az égiek december 19-re az egyes csillagjegyeknek! Annyit elárulunk, hogy többeket elér a változás szele...

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Folytatódnak a tegnapi feszültségek. Az emberek a boltokban tolakodnak, tömeg van mindenütt. Az jelenthet most megoldást, ha megpróbálja elkerülni a tumultust, a közlekedési káoszt, a dugót. Ha lehetséges, inkább rendeljen, vagy halassza el a beszerző körutat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai napon megint konfliktushelyzetek sora követi egymást. És valószínűleg ön sem teljesen úgy reagál, ahogy elvárta magától. Kijön a sodrából, és hevesebb, mint általában. Van azonban segítő fényszög is, ami mutatja, hogy része lesz egy nagyvonalú gesztusban valaki részéről.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Lesz ma valaki, aki önhöz fordul tanácsért, segítségért. Lehet, hogy idegen ember az illető, de ne utasítsa el. A karácsonyi időszakban még fontosabb, hogy meghalljuk az elesett emberek kéréseit. Néha elég néhány kedves szó.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold és az Uránusz nehéz fényszöge intenzív érzelmi kitörést eredményezhet. Ön a víz-elem szülötte, úgyhogy egyébként is gyakran előfordul, hogy elragadják az érzései. Ma lehet meghatott, de borús hangulatú is. Hangolja magát jobb kedvre valamilyen szép zenével, könyvvel, filmmel.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön igazán nagyvonalú természet, és a lelki gazdagsága is megmutatkozik a csütörtöki napon. Önt is meglepheti egy kedves ismerős egy gesztussal, ami meghatja, és még az is lehet, hogy ennek hatására közelebb kerülnek egymáshoz.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nemcsak a karácsony közelsége teszi, hogy most a szokásosnál könnyebben meghatódik. Ma az élményei a végletek közt mozognak: lehet egy felemelő pillanatban része, de a bosszúságoktól sem kímélik meg a csillagai.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön valaki meglepheti azzal, ahogyan megosztja önnel az érzéseit, a gondolatait. Lehet, hogy eddig nem álltak ennyire közel egymáshoz. Ebből viszont mélyebb barátság is szövődhet, ha ön is elég nyitott és pozitív az irányába.