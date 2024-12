Napi horoszkóp – 2024. december 16., hétfő

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn jó lenne, ha türelmes tudna maradni! Főleg a munkahelyen: egyelőre legyen titokzatos, visszafogott, még ne rukkoljon elő a tervével. Amúgy sem valószínű, hogy az idén bele tudna ezekbe kezdeni. Ha el akarja érni a vágyott pozíciót, a jó időzítés a legfontosabb…

Rengeteg változás éri a csillagjegyeket egy nappal a telihold után! / Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Amennyiben nem akar elveszni a részletekben, akkor ne kezdjen bele hétfőn semmilyen új dologba, inkább fejezze be azokat, amiket már elkezdett. A kíváncsisága is rossz útra viheti, ezért nem érdemes olyasmiknek utána járni, ami nem az ön feladata.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Már ma is érezheti a Vénusz és a Jupiter kedvező fényszögét, ami már biztosan a mai napon is meg fog nyilvánulni valamiben. Jó hírt kaphat, vagy az is lehetséges, hogy nem is csak hír ez, hanem konkrét pénzösszeg.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold a Rák jelében jár. Szuper hírt kaphat hétfőn a munkájával kapcsolatban: jobb pozícióba kerülhet, magasabb fizetést kaphat vagy jobb környezetben folytathatja a munkáját, de valószínűleg inkább az újévben. A kedvező változások a családi életére is jó hatással lesznek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn lehet, hogy fel kell tennie magánnak a kérdést: vajon érdemes ennyi energiát fektetni valamibe, amiért egyedül küzd? Magányos dolog, ha abban a bizonyos csónakban egyedül evez… Talán egy időre adja fel az evezést! Néhány nap múlva úgyis minden kiderül.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Rák Hold nemcsak sok érzést hoz, hanem szentimentálissá is teszi. Fontos lenne egy szituációban felvállalni az érzéseit, és nem mutatni mást, mint amit valóban gondol... Most bátorságot adnak a bolygók, hogy a szívére hallgasson!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn szükség lehet a különleges emberismeretére. Kényes helyzetet kell kezelni egy kollégával, aki talán közel áll önhöz, de annyira mégsem, hogy teljesen őszinte lehessen vele. Derítse ki, mennyire állnak távol egymástól az álláspontjaik, és próbáljon közös pontokat találni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kérdéses helyzetbe kerülhet, amikor így is, úgy is dönthet, és mindkét variációra lehet racionális indoka. Válassza azt a megoldást, amit a lelkiismerete diktál. Maradjon továbbra is hű az elveihez, hiszen így lehet győztes végül.