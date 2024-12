Nyugalom, béke vár ma ezekre a csillagjegyekre - Köztük vagy?

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma még teljes nap a Rák jegyében jár. Ez nem kedvez önnek, de most maximum annyit okoz, hogy különösen idegesíteni fogja valaki érzelgős viselkedése. A karácsony önnek is fontos, de nem szereti azt külsőségekben megélni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai nap végre nyugodtan telik, telhetne, de ön érzékeli a nyugtalanságot a levegőben. Most az orra előtt lévő feladatokkal kellene inkább haladnia. Előre amúgy sem tud megoldani semmit… Az „orra” egyébként nem csal, a következő napokban lehetnek kiborító konfliktusok.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Jó passzban van, és ezt nem is tudja titkolni! Igazán sikeres napja van. Lehet egy olyan helyzet, amiben kedden megmutathatja, micsoda fából is faragták! Nagy lépéseket tesz a unkában is, úgyhogy egyre kevesebb van hátra a még lezárandó feladatokból...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Most önnek lejt a pálya, nagyon könnyen szót ért másokkal, és minden sokkal simábban megy, mint azt gondolta, remélte. Egyetlen egy dologra kell figyelnie kedden: a költekezésre. Nyilván meg kell venni az ajándékokat, de arra vigyázzon, hogy ne szaladjon el önnel a ló.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma az intuíciói könnyedén elvezetik egy helyzetben, ahol pedig van pár csapda. A környezetében lehetnek olyan emberek, akik most mindent személyesre vesznek, és igyekeznek megsértődni. Ön csak foglalkozzon a tényekkel továbbra is!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nincs rossz napja kedden, de azért olyan kiugró sikerek sem jönnek, és ez azért frusztrálhatja. Leginkább az idegesíti, hogy mások, akik pedig kevesebbet dolgoznak, mintha több elismerést kapnának. Ne lovalja bele magát ebbe! Pár nap, és már máshogy látja...

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Igazán jól sikerül egy terve, ügye, amit ráadásul teljesen egyedül visz célhoz – így pedig az elismerés is egyedül az öné. Bármit is szeretne még elintézni karácsonyi, jól teszi ha ma, a szerencsés csillagzatok alatt, belekezd.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mindig is tudtuk, hogy ön hirtelen nagy teljesítményekre képes, ha felszívja magát, és beleáll a kihívásba. Hát most ez mások számára is kiderül. Nagyon ügyesen hoz tető alá ma mindent, és még ön az, aki segít pluszban valakinek.