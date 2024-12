Dermesztő jóslattal állt elő Baba Vanga, mindenki ettől félt a legjobban

Az 1996-ban elhunyt Baba Vanga talán a második legismertebb médium Nostradamus után. A vak bolgár látnok több jövendölést is tett halála előtt, amelyeknek nagy része meg is valósult.

Baba Vanga szerint nem vagyunk messze a harmadik világháború kirobbanásától Fotó: Bors

A nő előre látta a szeptember 11-i tragédiát is, nemrég pedig a 2023-as jóslatának egy fontos jövendölése bizonyosodott be. A bolgár látnok most újabb hátborzongató jóslatot tett arról, amitől most mindenki a legjobban tart a világban.

A „balkáni Nostradamusként” is emlegetett nő – nyilvánvalóan 1996-os halála előtt – azt jövendölte, hogy Szíria bukásával kirobbantja a harmadik világháborút.

A hét elején a Daily Star arról számolt be, hogy a szíriai felkelők ezrei foglalták el Aleppó nagy részét, állásokat létesítettek az ország legnagyobb városában, és ellenőrzésük alá vonták annak repülőterét, mielőtt offenzívájukat kiterjesztették volna egy közeli tartományra.

Egy háborús megfigyelő közölte, hogy a Hayat Tahrir al-Sham vezette felkelők átvették az irányítást az aleppói nemzetközi repülőtér felett. A harcosok azt állították, hogy elfoglalták a repülőteret, és onnan tettek közzé képeket.

És ez lehet a kezdete Baba Vanga egyik jóslatának, amelyben azt mondta:

Amint Szíria elesik, számítsunk egy nagy háborúra a Nyugat és a Kelet között. Tavasszal háború kezdődik keleten, és lesz egy harmadik világháború. Egy háború Keleten, amely elpusztítja a Nyugatot.

Egy másik jövendölése pedig így szól: „Szíria a győztes lábai előtt fog heverni, de nem az igazi győztesnél”.

Ez utóbbi kevésbé egyértelmű, de az első állítása világosan arra utal, hogy ha Szíria elesik – esetleg a lázadóknak –, akkor a haramadik világháború sem lesz messze – írja a Daily Star.