50 éve a Mikulás hozta Budapest legfontosabb aluljáróját – Galéria

Napjainkban is a legfontosabb tömegközlekedési csomópont a Deák tér, ahol nemcsak három metróvonal találkozik, de az azok feletti aluljáró is jelentős személyforgalmat bonyolít. Legyen szó adventről vagy a nyári főszezonról, a városnak ezen a pontján hemzsegnek a turisták, persze nélkülük is nyüzsgő lenne a pesti belvárosnak ez a pontja.

Így festett 1951-ben a Deák tér aluljáró nélkül (Fotó: Fortepan / UVATERV)

A 3-as metró keltette életre a neves aluljáró- komplexumot

A 3-as metró építésekor a hetvenes években kezdték meg a Deák tér átalakítását. Az volt a terv, hogy az új vonal állomásának bejárata az aluljáróban legyen. Ki gondolná, hogy 1975. december 6-án átadott csomópont akkor Budapest nyolcadik aluljárója volt?! Az átadási ünnepségen jelen volt dr. Ábrahám Kálmán, a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium államtitkára és dr. Nagy Rudolf, a Fővárosi Tanács Közlekedési Igazgatóságának vezetője. Ez a kiemelt jelentőségű hely szokatlanul gyors ütemben, a tervezettnél egy hónappal korábban készült el és vehették birtokukba az emberek.

Jóval több, mint egy aluljáró

Nemcsak metrók, villamosok és buszok érhetőek el innen, de innen nyílik a kisföldalatti felhagyott szakaszába beköltözött Földalatti Vasúti Múzeum. Igazi különlegesség, és sokan nem tudják, hogy a 3-as metró első szakaszát (Deák tér–Nagyvárad tér) csak 1976-ban adták át, így addig a metróbejárat bezárva és lefüggönyözve maradt. A 3-as metró átadására az új elosztócsarnokot összenyitották a 2-es metró elosztócsarnokával, ekkor jött létre az a hatalmas tér, amiben legalább egyszer elkeveredett már minden ott járó. Az egyedi földalatti rendszer nem véletlenül olyan népszerű, hogy készült már belőle számítógépes játék, és számos filmet is forgattak benne.