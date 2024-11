Az ötödik emeleti erkélyen át mentettek egy idős lakót a Havanna-lakótelepen – Fotók

Tűzoltóautók lepték el Pestlőrincen a Havanna-lakótelepen. A szemtanúk szerint a Barta Lajos utca 1. szám alatti, tízemeletes társasház ötödik emeletén, emelőkosaras autóról, az erkélyen keresztül jutottak be a lakásba a tűzoltók. A bejárati ajtót belülről nyitották ki és így tudták kiszabadítani az idős embert otthona fogságából.

Emelőkosaras autó segítségével jutottak be az ötödik emeleti lakásba a tűzoltók a Havanna-lakótelepen (Fotó: Markovics Gábor)

A tűzoltók láttán pánikhangulat alakult ki Havannán

A tűzoltóautók láttán pánikhangulat alakult ki a Havannán, ugyanis az elmúlt időszakban több esetben is ki kellett vonulniuk a lánglovagoknak a lakótelepre. A lakóknak most is az első gondolatuk az volt, hogy egy kigyulladt lakás oltásához vonultak ki a tűzoltók. A környéken lakók elmondása alapján sikeresen bejutott az ingatlanba a mentőegység és a mentőknek átadták a bajba jutottat.

(Fotó: Markovics Gábor)

Alig egy hónapja csaptak fel a lángok a környéken

Csak pár hét telt el azóta, hogy a Havanna utca 74. szám alatt kigyulladt egy lakás, a tizedik emeleten. A tűzoltók és a rendőrök akkor is összehangolt akció keretén belül kezdték meg az oltást és a mentést. A környéket is még sűrű füst borította, amikor az egyik lánglovag a karjaiban egy pici lánnyal jött ki az épületből. Ez az eset a környéken lakókban azóta is mély nyomot hagyott, így a tűzoltóautók láttán felelevenedett a baleset.