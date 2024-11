Így köszönti Orbán Viktor a külföldi vezetőket, érkeznek a delegációk - Videó

Budapestre figyel az egész világ, történelmi napok zajlanak a nemzet fővárosának életében. Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye zajlik ma és holnap. Orbán Viktor több mint 40 ország állam- és kormányfőjét látja vendégül a következő két napban. November 7-én az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára érkezik többek közt a török elnök, a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke is. Majd november 8-án az uniós tagállamok vezetői tartanak tanácskozást a fővárosban.

Orbán Viktor miniszterelnök a Puskás Arénában fogadja Európa vezetőit. Fotó: Facebook

A csütörtöki diplomáciai nagyüzem már el is kezdődött, a magyar miniszterelnök sorra fogadja a vezetőket a Puskás Arénában. A kormányfő a Facebook-oldalán élőben közvetíti az M1 műsorát, ahol követni lehet Európa állam- és kormányfőinek megérkezését:

Új irányt kell vennie az EU-nak Donald Trump győzelme után

Az Európai Unió csütörtöki budapesti találkozója rendkívüli jelentőséggel bír, mivel ez az első alkalom, hogy az EU vezetői közvetlenül reagálhatnak Donald Trump győzelmére. A találkozónak Orbán Viktor miniszterelnök a házigazdája, aki Trump régóta szoros szövetségese. Az eseményen az EU-s országok vezetői mellett több európai ország képviselője is részt vesz, és közösen elemzik Trump elnökségének következményeit.

Trump korábbi elnöksége idején már szigorú vámokat vezetett be az EU acél- és alumíniumexportjára, és valószínű, hogy most is hasonló lépésekkel készül. Az EU már összeállított egy listát azokról az amerikai termékekről, amelyekkel válaszolhat, ha Trump vámháborút indít.

A budapesti találkozó egyik központi kérdése, hogy Trump elnöksége alatt hogyan alakul az Ukrajnának nyújtott támogatás.

Trump már korábban is kétkedését fejezte ki az USA Ukrajnát támogató szerepét illetően, ami feszültséget szülhet, különösen a háború elhúzódása esetén.

Tízezer szendvics, csaknem hét mázsa sütemény...

A rendezvényszervezési feladatok megvalósításán több mint 2500 fő dolgozik. A rendvédelmi szervek kötelékéből több mint 3000 fő vesz részt az esemény lebonyolításában – többek között a rendőrségi felvezetésben, az útvonalak biztosításában, a programhelyszín és a szálláshelyszínek biztosításában –, így az eseményen dolgozók teljes létszáma meghaladja az 5500 főt.

És ez még nem minden!

Az eseményen több mint 270 felszolgáló dolgozik majd, további közel 90 fő pedig a konyhán és a raktárban segédkezik. Több mint 4000 darab szendvicset biztosítanak az ide érkező delegációk számára, továbbá a sajtóközpont területére több mint 6000 darab szendvics kerül kihelyezésre. Összesen 686 kilogramm sós-édes aprósüteményt szolgálnak fel, ami valóban egy ilyen eseményhez méltó mennyiség.