Ma van hivatalosan fekete péntek, de miért ezen a napon tartjuk?

Filmvetítést tartanak a Puskásban, szimfonikus aláfestő zenével

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulójának alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. További részletek a vetítésről itt találhatók.

Szombaton lesz Szent András napja

November harmincadika hagyományosan Szent András napja. A keleti egyház védőszentje az első században élt és a hagyomány szerint átlósan ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért nevezik az ilyen keresztet a mai napig andráskeresztnek. A mai naphoz fűződő számos szokás fűződik. Ezek egyik célja, hogy a fiatalok megtudják, ki lesz a házastársuk. Például András-napon a lányok böjtöltek, csak három szem búzát ettek, három csepp vizet ittak és akkor megálmodták, hogy ki lesz a férjük. Emellett számos időjárás jósló szokás is kapcsolódik Szent András napjához. A néphit szerint például, ha András napján esik az eső vagy a hó, ezt követően 40 napig esni fog. Emellett András-napkor kezdődtek a disznóvágások is, ezért disznóölőnek is nevezték. Végül pedig András-napon éjfélkor beáll a csend ideje, az advent is.

Ennek a gyermekorvosnak sokat köszönhetnek a szülők

Heim Pál gyermekorvos, a gyermekápolónői iskola létrehozója 1875. november 30-án született Budapesten. Olyan kérdések foglalkoztatták, mint a csecsemőkori táplálkozási zavarok, a csecsemőtáplálás alapelvei, bizonyos allergiák és a fehérvérsejtek sajátosságai. Gyermekápolónői iskolát alapított, továbbá nagy szerepe volt a gyermekek és anyák védelmére létrehozott Országos Stefánia Szövetség megalapításában. Többek között neki köszönhető, hogy a hazai gyerekgyógyászat világszínvonalra jutott.