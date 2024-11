Taplógombából napernyő: így bővült Kánya Tamás erdei csodabirodalma

A Metropol korábban beszámolt Kánya Tamás természetművész varázslatos erdei birodalmáról. A budakalászi ártéri erdőben megalkotott Manófalva most új kis házikókkal bővült.

Kánya Tamás természetművész Fotó: Bánkúti Sándor

„Egy külön kis rész lett”

Csak nem bírtam ki, mert nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy az eddigi kis város mellett még van hely a jobb oldalon, ami üresen állt. Igy beépítettem azt is folytatva a Manófalvát. Egy külön kis rész lett, amit a mókus is rögtön felfedezett, mivel kiszúrta, hogy diókat hagytam ott

- kezdte beszámolóját Kánya Tamás. Majd részletesen elmagyarázta, hogy mi mindent épített Manófalvához:

„Pár napja eszembe jutott, hogy milyen lenne egy kis ajtó, aminek a kerete kövekből van kirakva. Ilyet eddig még úgy sem csináltam. A Római-parton kerestem hozzá szögletes kavicsokat, ezekből készítettem el. A Dunaparton talált fél diót tettem fölé, aminek a szemei megvoltak, csak egy kis mosolygós szájat vágtam rá. További díszítésként tettem mellé borostyán ágakat levelekkel és egy kis padot elé. Két lopótököt egymásra helyeztem és ajtókat vágtam rá, hogy be tudjanak menni a madarak eleségért. Amit rögtön birtokba is vettek és azóta is ki-be járkálnak. Készítettem egy kis pergolát faágakból, nádtetővel. A kerítését nyírfa gallyakból fontam, a tetejére pedig a levágott lopótök végét tettem. Uszadékfából csináltam egy kis kerekes kutat, amit napraforgómaggal és dióval meg is töltöttem. Nagy sikere van a madarak körében. Érdekes látvány, ahogy a keresztfán csüngve fejjel lefelé hajolnak időnként a kútba. A teraszok közti átjárást kis létrákkal, lépcsőkkel oldottam meg. Tengeri kötélkerítést készítettem kicsiben, hogy méretarányos legyen. A másik kerítést fűzfaágakból fontam a fenti teraszon, ahol helyett kapott egy taplógomba napozóernyő és egy kis pad is. Megint találtam egy taplógombát, ami teljesen olyan, mintha egy női kalap vagy egy háztető lenne. Ezt tettem a szélső ház tetejére. Sikerült egy elkorhadt uszadékfáról egyben leszednem a kérget, amire vágtam két kis ablakot és egy ajtót. Mivel hátulról is nyitott, így a madaraknak ez olyan, mint egy átjáróház. Felfedeztem egy nagy farönköt, aminek nagyon érdekes volt az egyik fele, azzal zártam le a kis falut. Olyan, mint egy szakadék aminek az alján megáll a víz, mintha egy kis tavacska lenne. Nagyobb szemű, fehér murvával és zöld mohával díszitettem, valamint zöld, különféle tujaágakkal. Azt hiszem, kész van! Most már tényleg egy egybefüggő kis város lett tele élettel.”