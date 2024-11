Egyre durvább mínuszok, de még nem marad a fehér, havas táj

Már mindenki nyugtalanul várja a havazást, amit péntekre ígérnek, de a hó nem marad meg sokáig.

Szeles napok fognak következni, némi csapadékkal (Képünk illusztráció) Fotó: Csanádi Attila

Pénteken a nap első felében jöhet a várva várt hó az ország északkeleti részein, máshol kiadós eső vagy havas eső várható. Délutánra megszűnik a csapadék, néhol még a nap is ránk mosolyog, viszont az északi szél egyre viharosabb lesz. Az Északi-középhegység tágabb térségében télies útviszonyokra lehet számítani, mert akár 5-20 cm-es hótakaró is kialakulhat. Éjszaka -1 és 0 fok várható, míg nappal az ország déli részein akár 11 fok is lehet, a többi részén marad a hűvös 1-4 fok.

Szombaton felhős idő lesz, több órás napsütéssel, néhol várható hózápor is. A szél tovább fog erősödni, az ország középső részén akár 30 km/h-t is elérve. Az éjszakai hőmérséklet az ország északkeleti részén akár -10 fokra is lecsökkenhet, a többi helyen marad -2 és -3 fok. A nappali hőmérséklet marad 0 és 5 fok között, az északkeleti havas területeken lesz majd várhatóan hidegebb.

Vasárnap északkeleten tartósan felhős, párás idő lesz, helyenként zúzmarás köddel, máshol felhős idő várható. A szél helyenként megerősödhet 17 km/h-ra. Az északkeleti havas tájakon továbbra is marad az éjszaka -11 fok, míg a többi helyen 0 és -2 fok között lesz. Nappal 0 és 9 fok közötti hőmérsékletekre lehet számítani - írta a Köpönyeg.