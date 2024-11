Könnyebb lehet a babavárót és CSOK-ot igénylők dolga - ezek a kormány tervezett módosításai

Változtatnának több családtámogatás feltételrendszerén is, az erről szóló jogszabálytervezetet már közzé is tették. A legtöbb módosítás a két legnépszerűbb támogatást, a CSOK-ot és a babaváró hitelt érinti, mutatjuk, hogy hogyan!

Így változnának a jövőben a babaváró és a CSOK feltételei. Fotó: Julia Zavalishina / Shutterstock

Változtatnának a CSOK feltételein

A CSOK Plusznál például fontos jövőbeli változás, hogy a még idén benyújtott kérelmek esetén azokat a gyerekeket is vállaltként veszik figyelembe, akik 2024. január 1. előtt születtek, de eredetileg a születésük kiírt időpontja 2023. december 31. utánra esett volna.

Ez azt jelenti, hogy a kérdéses család akkor is fel tudja venni a támogatott hitelt, ha további babát már nem vállal.

Illetve a törlesztés szüneteltetése is járna ezen „teljesült baba” után.

Enyhítenek a lakáshasználat átengedésére vonatkozó szabályokon is

A tervezet alapján a közeli hozzátartozónk lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet is létesíthetne a CSOK-os ingatlanban, de át is lehet majd engedni neki a lakás használatát. Fontos változás az is, hogy a bentlakás igazolásával kapcsolatban a kormányhivatal 60 nappal a határidő lejárta előtt emlékeztetőt küld majd az igénylőknek.

Csökkentik az elidegenítési időt is

Az állam javára elidegenítési és terhelési tilalmat és jelzálogjog kerül bejegyzésre a CSOK Pluszhoz kapcsolódóan (a jelzálogjog a kölcsönösszeg 20%-át teszi ki.) A jelenlegi szabályok alapján ezen jogok a kölcsön teljes futamidejére szólnak. Az új tervezet alapján azonban ezen teher csak 10 évre szólna. Ez azért fontos könnyítés, mert ezen időszak alatt kell teljesíteni a támogatáshoz kapcsolódó utólagos feltételek: ez alatt az idő alatt többek között a család alapesetben nem adhatja el, nem költözhet el, nem bonthatja le a lakást.

A babaváró feltételei is változnak. Fotó: Matej Kastelic

A babaváró feltételei is több ponton változhatnak a jövőben

A babaváróhoz járó egyik könnyítés újra érvényesíthető lesz akkor is, ha a gyermekvállalás nem a futamidő első öt évében teljesül, hanem csak később. Vagyis ha az igénylést követő 5. évet követően születne az első gyermeke a házaspárnak, akkor újra járhat majd a kamatmentesség-írja a Bankmonitor. A jelenlegi szabályok szerint, ha nem születik gyermeke a párnak a futamidő első 5 évében, akkor elveszítik a kamatmentességet, a kölcsönt pedig onnantól piaci kamat mellett kell tovább törleszteni. A tervezet elfogadása nekik jelenthet könnyítést.