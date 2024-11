Budavár: Megmenekül a Ruszwurm, az önkormányzat nagy lépésre szánta el magát

A Ruszwurm 1827 óta két szabadságharcot és két világháborút is túlélt

A budavári Ruszwurm cukrászda közel két évszázada része a magyar gasztronómiának és Budapest kulturális örökségének.

1827-ben Schwabl Ferenc nyitotta az üzletet a Szentháromság utcában, ami hamarosan olyan népszerű lett, hogy gyorsstaféta szállította Bécsbe az általa készített csemegéket. Ebben az időszakban készült a ma is látható politúrozott cseresznyefa berendezés, mely – túlélve több ostromot – azóta is a hazai biedermeier bútorstílus egyik mintapéldája. Fennmaradtak az egykori csokoládés- és bonbonosdobozok is. A hely Ruszwurm Vilmosról kapta a nevét, aki egészen 1922-ig vezette a cukrászdát. Ruszwurm Vilmost a hazai cukrászat egyik vezető egyéniségeként emlegették, üzlete népszerűsége a két háború között is megmaradt. Az üzlet az 1951-es államosítás után is megőrizte a Ruszwurm nevet, majd a rendszerváltozást követően a Szamos Marcipán érdekeltségébe került.

A cukrászda hírnevét elsősorban hagyományos, kézzel készített édességeinek és finom kávéjának köszönhette, amik azóta is az igényes ínyencek kedvencei. Ruszwurm emlékére, aki az üzlet nevét adta, a Szamos család mindig tiszteletben tartotta az eredeti recepteket és az autentikus készítési módszereket, így megőrizve a cukrászda eredeti, időtálló hangulatát.