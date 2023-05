Szamos Gourmet csokoládéiskola – vigyázz, kész, rajt!

Májusban újraindul a Szamos Csokoládé Iskola! Papp Tímea cukrász megmutatta nekünk, hogyan készül a mennyei Szamos-desszert, de ami még ennél is jobb: bárki elmehet megtanulni, és aztán készítheti otthon is. Mi már belekóstoltunk – csinálni is jó, hát még enni!

Mehet a formába a hevített, 70%-os étcsoki – Fotó Fodor Erika

A Szamos Gourmet Ház pazar büféreggeli-kínálata és a most debütált Kukorica Jancsi tányérdesszert mellett további meglepetésekkel készül a vendégeknek. Újraindul a Szamos Csoki Iskola, amely a Kossuth téri cukrászdában is nagy sikerrel működik.

Hosszabb és rövidebb kurzusok közül választhatunk, de egy csokoládédesszert elkészítését mindenképpen elsajátíthatjuk, méghozzá úgy, hogy testközelből láthatjuk a fortélyokat a szakembertől,

Papp Tímea elárulja a bonbonkészítés titkát – Fotó: Fodor Erika

majd megkapjuk a kezünkbe az eszközöket, és már csinálhatjuk is. Fantasztikus élmény már a munka is, a hevített, majd visszahűtött 70%-os csokoládémasszával dolgozni, hát még a végeredmény!